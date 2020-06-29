Sulama kanalına düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı
Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan kişinin cesedi bulundu.
29.06.2020 17:18 | Son Güncelleme: 29.06.2020 18:33
Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan kişinin cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesi kırsal Açmalı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Dün sulama kanalına düşerek kaybolan Suriye uyruklu Ahmet el-Berho için İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı polis ekibi, arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başladı. Ekipler, Berho'nun cesedini düştüğü yerin 8 kilometre uzağında ara tahliye kanalında buldu. Berho'nun cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA