Sulama kanalına düşen eşeği itfaiye kurtardı
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Sulama kanalına düşen eşeği itfaiye kurtardı

Sulama kanalına düşen eşeği itfaiye kurtardı
02.05.2020 10:08 | Son Güncelleme: 02.05.2020 10:09

MARDİN'in Derik ilçesinde, sulama kanalına düşen eşek, itfaiye ekipleri tarafında 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

MARDİN'in Derik ilçesinde, sulama kanalına düşen eşek, itfaiye ekipleri tarafında 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Derik ilçesine bağlı Denktaş Mahallesi'ndeki sulama kanalına düşen eşeği gören mahalle sakinleri, Derik Belediyesi'ni aradı. İhbar üzerine mahalleye gelen itfaiye ekipleri, iş makinesiyle yürüttükleri 1 saatlik çalışmayla eşeği kurtardı.Eşek sahibine teslim edilirken, Mahalle Muhtarı Lokman Vural, belediye ekiplerine teşekkür etti.  


Kaynak: DHA

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