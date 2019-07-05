Sulama kanalına düşen domuz kurtarıldı
Sulama kanalına düşen domuz kurtarıldıGİRESUN - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde sulama havuzuna düşen domuz kurtarılarak doğal ortamına bırakıldı.
Sulama kanalına düşen domuz kurtarıldı
GİRESUN - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde sulama havuzuna düşen domuz kurtarılarak doğal ortamına bırakıldı.
Şebinkarahisar ilçesi, Toplukonak köyünde köy sakinlerine ait sulama havuzuna düşen domuz Şebinkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ile Şebinkarahisar Belediyesi Veteriner Hekiminin ortaklaşa yürüttüğü çalışma ile kurtarıldı. Kurtarılan domuz tedavi edildikten sonra doğal hayatına salındı.
Kaynak: İHA
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