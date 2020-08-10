Sulama kanalına düşen çocuk yaşam mücadelesini kaybetti Konya'nın Halkapınar ilçesi İvriz Mahallesinde oyun oynarken sulama kanalına düşen 11 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesini kaybetti.

Konya'nın Halkapınar ilçesi İvriz Mahallesinde oyun oynarken sulama kanalına düşen 11 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, önceki gün Halkapınar ilçesine bağlı İvriz Mahallesi İvriz Kaya Anıtının bulunduğu piknik alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana'dan ailesiyle birlikte gezmeye geldiği piknik alanında oyun oynayan 11 yaşındaki Bilal Taha Gözüküçük, dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. Küçük çocuk, yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra elektrik santrali yükleme kapağı korkuluklarında görevliler ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Sudan çıkarıldıktan sonra bilinci kapalı olan ve kalbi durduğu anlaşılan çocuğa ilk müdahale piknik alanında bulunan bir doktor tarafından yapıldı. Çocuklarının suya düştüğünü gören ailesi ve yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin gelmesiyle devam edilen kalp masajı sonrası kalbi çalıştırılan küçük Taha, hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisine devam edilen Bilal Taha Gözüküçük, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KONYA

Kaynak: İHA