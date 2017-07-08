Sulama Kanalına Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

Adana'da sulama kanalına düşüp boğulma tehlikesi geçiren kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Suriyeli Melek Muhammed (12) ve Şeyha Raşid (11), Seyhan ilçesindeki 2000 Evler Mahallesi'nde Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen polise ve itfaiyeye bildirdi. Büyükşehir Belediyesine bağlı CANKUR ekipleri ve bir vatandaş olay yerine gelerek kanalda sürüklenirken boğulma tehlikesi geçiren çocukları kanaldan çıkarttı. CANKUR görevlileri tarafından kalp masajıyla hayata döndürülen çocuklar daha sonra kentteki özel hastanelere kaldırıldı.



Çocuklardan Şeyha Raşid, tedavi gördüğü özel hastanenin yoğun bakımında süren 8 saatlik müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ADANA