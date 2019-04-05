Sulama Kanalına Düşen Çocuk Boğuldu

Sulama Kanalına Düşen Çocuk Boğuldu

Samsun'da sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Sulama Kanalına Düşen Çocuk Boğuldu

Samsun'da sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Hıdırlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Kadircan Al, evlerinin yakınındaki sulama kanalına düşmesi sonucu boğularak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden çocuğun cesedi otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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