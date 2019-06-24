Sulama kanalına düşen atı itfaiye kurtardı
ERZİNCAN'da sulama kanalına düşen at, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
ERZİNCAN'da sulama kanalına düşen at, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
Erzincan merkeze bağlı Aydoğu köyünde oturan bir kişiye ait at, sulama kanalı çevresinde gezerken sulama kanalına düştü. Atı kendi çabalarıyla düştüğü yerden çıkaramayan köylüler, durumu Erzincan Belediyesi İtfaiyesi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, vinç yardımı ile çıkardıkları atı boğulmaktan son anda kurtardı.
- Erzincan
Kaynak: DHA
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