Sulama kanalına düşen 2 köpeği itfaiye kurtardı ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, düştükleri sulama kanalında mahsur kalan 2 sokak köpeğini, itfaiye ekipleri kurtardı.

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, düştükleri sulama kanalında mahsur kalan 2 sokak köpeğini, itfaiye ekipleri kurtardı.

Gölbaşı Bahçelievler mahallesinde, dün akşam sulama kanalına düşen 2 sokak köpeğini fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 2 metre yüksekliğindeki kanalda mahsur kalan köpekleri kurtarmak için harekete geçti. Merdiven yardımıyla kanala inen itfaiye eri, mahsur kalan 2 köpeği kurtardı. Kanaldan çıkarılan 2 köpek, kısa sürede gözden kayboldu. Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Cihat Ceylan, 2 köpeği kazasız belasız çıkardıklarını söyledi.

Kaynak: DHA