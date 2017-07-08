Sulama Kanalına Düşen 2 Kız Kurtarıldı

ADANA'da Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalı kenarında yürürken dengelerini kaybeden 2 kız suya düştü. Sürüklenen kızları çevrede bulunanlar ve CANKUR ekipleri kurtardı.



2000 Evler Mahallesi'nden geçen sulama kanalı kıyısında yürüyen 12 yaşındaki Melek Muahhmet ve 11 yaşındaki Şeyha Reşit dengelerini kaybederek suya düştü. Uzun süre sürüklenen kızları çevrede bulunanlar kurtarmaya çalıştı. Akıntıya kapılan kızlardan Melek Muahhmet'i yoldan geçenler suya atlayarak kanaldan çıkardı. Sürüklenen Şeyha Reşit ise, Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekipleri tarafından kurtarıldı. Sudan baygın halde çıkarılan kızlara ilk müdahaleyi 112 ekipleri yaptı. Kalp masajı yapılarak hayata döndürülmeye çalışan kızlar, kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. - Adana