Sulama Kanalına Düşen 2 Kız Kurtarıldı (2)

1 ÇOCUK ÖLDÜ



Sulama kanalı kenarında yürürken, suya düşen Suriyeli kızlardan 11 yaşındaki Şeyha Reşit kaldırıldığı, Adana Dr. Aşkım Tüfekçi Çukurova Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü.



Akraba oldukların öğrenilen Suriyeli kızların, kavşaklarda mendil sattığı ortaya çıktı. Polis ekipleri olayın ardından Şeyha'nın annesini ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. 12 yaşındaki Melek Muhammet'in ise hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. Şeyha'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.