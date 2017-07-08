Sulama Kanalına Düşen 2 Çocuk Hayata Döndürüldü

Adana'da düştükleri sulama kanalından kurtarılan 2 kız çocuğu, sağlık ekiplerince yapılan kalp masajıyla hayata döndürüldü.



Alınan bilgiye göre, akraba oldukları öğrenilen Suriyeli Şeyha Reşit (11) ve Melek Muhammed (12), merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi'nde, Devlet Su İşlerine ait sulama kanalına düştü.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Akıntıya kapılarak uzun süre sürüklenen Suriyeli kızlardan Melek Muhammed Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince, Şeyha Reşit ise vatandaşlar tarafından Bahçeşehir Mahallesi'nde sudan çıkarıldı.



Kalbi durduğu belirlenen çocuklar, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü.



Kentteki bir özel hastaneye kaldırılan Suriyeli çocukların hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.



Haberi alarak hastaneye gelen kızların aileleri ise güçlükle sakinleştirildi.