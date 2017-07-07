Sulama Kanalına Devrilen Traktörün Sürücüsü Öldü
Manisa'nın Salihli ilçesinde sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Süleyman Demirci (40) idaresindeki 45 HZ 442 plakalı traktör, Gerenlik mevkisinde sulama kanalına devrildi.
Traktörün altında kalan Demirci hayatını kaybetti.
Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Demirci'nin cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.