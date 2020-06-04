Sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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Sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

AKSARAY'da, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille sulama devrilen sürücü Zeki Mercanoğlu (58), yaşamını yitirdi.

Sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü
04.06.2020 19:39 | Son Güncelleme: 04.06.2020 19:43

AKSARAY'da, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille sulama devrilen sürücü Zeki Mercanoğlu (58), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Laleli Mahallesi 4526 Sokak'ta meydana geldi. Zeki Mercanoğlu yönetimindeki 68 KE 699 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalına devrildi. Ters dönen otomobilde sıkışan Mercanoğlu, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan Mercanoğlu, yapılan ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Mercanoğlu, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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