Sulama kanalına devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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Sulama kanalına devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Sulama kanalına devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Demirören Haber Ajansı / Ömer ŞULUL - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde sulama kanalına devrilen motosikletin sürücüsü Malik Şahin (22) hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde sulama kanalına devrilen motosikletin sürücüsü Malik Şahin (22) hayatını kaybetti.

Keberli Mahallesi yakınlarında Malim Şahin yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, kontrolden çıkıp sulama kanalına devrildi. Kazayı görenler yardıma koşarak Şahin'i sudan çıkardı. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Şahin'in öldüğü belirlendi.Malik Şahin'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer ŞULUL

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