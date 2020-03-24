Sulama kanalına çarptı
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Düzce, 3. Sayfa

Sulama kanalına çarptı

DÜZCE(İHA) – Düzce merkez Aydınpınar Köy yolunda meydana gelen trafik kazasında otomobil sulama kanalına çarptı.

24.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:30
Sulama kanalına çarptı

DÜZCE(İHA) – Düzce merkez Aydınpınar Köy yolunda meydana gelen trafik kazasında otomobil sulama kanalına çarptı. Kaza sonrası sürücü araç içerisinden kaçtı.

Olay, gece saatlerinde Aydınpınar Caddesi Küçükmehmetler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 81 FB 595 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında sulama kanalına çarptı. Çarpmanın etkisi ile hurdaya dönen otomobili gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Ambulans, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Polis ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler araç içerisinde sürücüyü bulamazken, itfaiye ekipleri alev alması muhtemel araca müdahalede bulundu. Bölgede yaralı arayan ekipler istenileni bulamayınca sürücünün araştırılması için ekipler tarafından inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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