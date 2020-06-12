Sulama kanalı yanında erkek cesedi bulundu
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Sulama kanalı yanında erkek cesedi bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde, sulama kanalının yakınlarında yaklaşık bir erkek cesedi bulundu.

Sulama kanalı yanında erkek cesedi bulundu
12.06.2020 22:05 | Son Güncelleme: 12.06.2020 22:12

İzmir'in Konak ilçesinde, sulama kanalının yakınlarında yaklaşık bir erkek cesedi bulundu. Cesedin bir süredir kayıp olan Tahsin Kara isimli şahsa ait olabileceği üzerinde duruluyor.

Edinilen bilgiye göre, Çimentepe Mahallesi'nde, bir vatandaş tarafından sulama kanalı yakınlarında bir erkeğin hareketsiz bir şekilde yattığı fark edildi. Vatandaş durumu polise bildirince olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan çalışmalarda, cesedin bir süredir kayıp olan Tahsin Kara'ya (41) ait olabileceği ve 1 ay önce ölmüş olma ihtimali üzerinde detaylı çalışma başlattı.

Acılı baba oğlunun arkadaşından şikayetçi oldu

Polis ekiplerinin detaylı çalışmaları neticesinde, Tahsin Kara'nın bir arkadaşı ile çıktığı ve bir daha geri dönmediğinin öğrenilmesi üzerine ekipler, Kara'nın arkadaşına ulaştı. Kimliği öğrenilemeyen arkadaşının ifadesine başvuran ekipler, Kara ile arkadaşının sulama kanalı yakınlarında alkol aldıklarını, Kara'nın burada henüz belirlenemeyen sebepten dengesini kaybederek düştüğünü ve arkadaşının korkması sonucu olay yerinden ayrıldığını öğrendi. 3 gün sonra sulama kanalına tekrar dönen kimliği belirsiz arkadaşın, Kara'yı düştüğü yerde bulamadığını ifadesinde belirttiği bilgisi edinildi. Ayrıca Kara'nın babası da oğlunun arkadaşından şikayetçi oldu.

Öte yandan, Kara'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kara'dan ve babadan alınan DNA örnekleri neticesinde kimlik tespit işlemlerinin yapılacağı ve Kara'nın kesin ölüm sebebinin de otopsi sonucunda öğrenileceği belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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