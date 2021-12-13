Sulama kanalı kapağı çalan hırsızlar yakalandı - Haberler
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Sulama kanalı kapağı çalan hırsızlar yakalandı

Sulama kanalı kapağı çalan hırsızlar yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Serik ilçesinde yaklaşık değeri 32 bin TL olan 9 adet sulama kanalı kapağını çalan 2 şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde yaklaşık değeri 32 bin TL olan 9 adet sulama kanalı kapağını çalan 2 şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Serik ilçesi Töngüşlü Mahallesinde yaklaşık değeri 32 bin TL olan 9 adet sulama kanalı kapağının çalınması olayı ile ilgili Serik İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Gebiz Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş Timleri ve JASAT ekipleri tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde hırsızlığa karışan araç ve şüpheliler tespit edildi. Şüpheliler, Ö.A.ve M.A isimli şahıslar gözaltına alındı. - ANTALYA

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