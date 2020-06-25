Sulama kanalı dubasında erkek cesedi bulundu
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Sulama kanalı dubasında erkek cesedi bulundu

MANİSA'nın Ahmet ilçesinde, sulama kanalı dubasında 50-55 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkek cesedi bulundu.

Sulama kanalı dubasında erkek cesedi bulundu
25.06.2020 13:51 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:03

MANİSA'nın Ahmet ilçesinde, sulama kanalı dubasında 50-55 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkek cesedi bulundu. Jandarma otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen cesedin kime ait olduğunun tespitine çalışıldığını bildirdi.Adala Sol Sahil Sulama Birliği'nde görevli Cafer Akpınar, Ahmetli'nin kırsal Yaraşlı Mahallesi'ndeki Kurutma mevkisindeki DSİ'ye ait sulama kanalı dubasında, bugün saat 08.00 sıralarında, kontrol yaparken, suyun içinde bir erkek cesedi olduğunu fark edip durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma, itfaiye ekiplerinin de yardımıyla cesedi sudan çıkardı. 50-55 yaşlarında olduğu sanılan bir kişiye ait çürümüş bir erkek cesedinin ilçedeki 11 ay önce ortadan kaybolan Vehbi Kayın'a ait olabilme ihtimali üzerine ailesi ve yakınları teşhis için olay yerine çağrıldı. Ancak, yakınları boynunda cevşen asılı bulunan cesedin Kayın'a ait olmadığını belirtti. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Soruşturma başlatan Jandarma, cesedin kime ait olduğunun tespitine çalışıldığını bildirdi.


Kaynak: DHA

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