Sulama kanalı, baraj, gölet ve akarsulara girilmesi yasaklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sulama kanalı, baraj, gölet ve akarsulara girilmesi yasaklandı

Sulama kanalı, baraj, gölet ve akarsulara girilmesi yasaklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya Valiliği, kent sınırları içerisinde boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla sulama kanalı, baraj, her türlü gölet ve akarsulara girilmesini yasakladı.

Sakarya Valiliği, kent sınırları içerisinde boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla sulama kanalı, baraj, her türlü gölet ve akarsulara girilmesini yasakladı.

Kentte yaşanacak boğulma vakalarının önüne geçmeyi hedefleyen Sakarya Valiliği bir dizi önlem aldı. Bu kapsamda kent sınırları içerisinde özellikle yaz aylarında serinlemek amacıyla, baraj, gölet gölü, regülatör, sulama kanalı, drenaj kanalı ya da taşkından korunma maksadıyla inşa edilen tesislerde ve akarsularda suya girmenin yasaklandı. Alınan kararlar doğrultusunda, suya giren 15 yaş ve üzeri kişilere idari yaptırım cezasının uygulanacağı, 15 yaşından küçük bireylerin ise sudan çıkartılıp uzaklaştırılacağı belirtildi.

Özellikle 15 yaşını doldurmamış çocukların serinlemek amacıyla tehlikeli bölgelerde suya girmelerinin önlenmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü, DSİ ve yerel yönetimlerce bilgilendirme çalışması yapılması kararlaştırıldı. Sakarya Valiliğinin yaşanabilecek boğulma olaylarının önlenmesi adına alınan kararlara uyulmaması durumunda ise ilgili kanun ve madde gereği idari işlem uygulanacağı ifade edildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Uçurumdan kaçtı, traktörün altında kalmaktan kaçamadı
Uçurumdan kaçtı, traktörün altında kalmaktan kaçamadı
Aksilik bir türlü yakasını bırakmadı! Uçurumdan kaçayım derken, traktörün altında kaldı
Aksilik bir türlü yakasını bırakmadı! Uçurumdan kaçayım derken, traktörün altında kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Lütfü Türkkan Süleyman Soylu Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Ece Çeşmioğlu Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sulama kanalı, baraj, gölet ve akarsulara girilmesi yasaklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 11:40:16. #1.16#

title