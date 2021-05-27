Yapay sulama havuzuna giren 2 arkadaş, boğularak can verdi
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Yapay sulama havuzuna giren 2 arkadaş, boğularak can verdi

İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - Haberler | 3. Sayfa

- Yapay sulama havuzuna giren 2 arkadaş, boğularak can verdi Antalya'nın Kaş ilçesinde, serinlemek için bir seranın yanındaki yapay sulama havuzuna giren 2 arkadaş, boğularak hayatını kaybetti.

- Yapay sulama havuzuna giren 2 arkadaş, boğularak can verdi

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde, serinlemek için bir seranın yanındaki yapay sulama havuzuna giren 2 arkadaş, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Kaş'a bağlı Dirgenler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sulama havuzunda ceset olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri, bölgede yaptıkları incelemede bir sera yakınında iki çift ayakkabı buldu. Bunun üzerine Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi'nden destek indi. Bölgeye gelen ekipler, yapay olduğu belirtilen havuzda yaptıkları aramada Mustafa Eldemir ile Gürcistan uyruklu Abdulaev Gochak'a ait cesetleri buldu.

Eldemir ve Gochak'ın, yüzmek için öğlen saatlerinde evlerinden çıkarak çalıştıkları seranın yanında bulunan sulama havuzuna geldikleri öğrenildi.

İki arkadaşın cenazeleri yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu Morgundan alındı.

Yapay sulama havuzuna giren 2 arkadaş, boğularak can verdi
Yapay sulama havuzuna giren 2 arkadaş, boğularak can verdi
Yapay sulama havuzuna giren 2 arkadaş, boğularak can verdi
Yapay sulama havuzuna giren 2 arkadaş, boğularak can verdi
Yapay sulama havuzuna giren 2 arkadaş, boğularak can verdi
Yapay sulama havuzuna giren 2 arkadaş, boğularak can verdi
Yapay sulama havuzuna giren 2 arkadaş, boğularak can verdi
Yapay sulama havuzuna giren 2 arkadaş, boğularak can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Suat Metin

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Yapay sulama havuzuna giren 2 arkadaş, boğularak can verdi - Haberler
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