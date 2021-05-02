Sulama havuzuna düşen yavru domuz kurtarıldı
MERSİN'in Tarsus ilçesinde boş haldeki sulama havuzuna düşen yavru domuz, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
MERSİN'in Tarsus ilçesinde boş haldeki sulama havuzuna düşen yavru domuz, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İlçeye bağlı Kaleburcu Mahallesi'nde bulunan boş durumdaki sulama havuzuna düşen yavru domuzun sesini duyan çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Tarsus Grup Amirliği arama-kurtarma ekipleri, yaklaşık 3 metre derinliğe sahip havuza girerek yavru domuzu kurtardı. Yavru domuz doğaya salındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN