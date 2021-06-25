Sulama havuzuna düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, 82 yaşındaki Meryem Koç, sulama havuzuna düşerek yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, 82 yaşındaki Meryem Koç, sulama havuzuna düşerek yaşamını yitirdi. Yaşlı kadının kocasının da geçtiğimiz ağustos ayında, akşam saatlerinde ahırdaki hayvanlarına su vermek isterken, ayağının ineğin bağlı olduğu ipe dolandığı ve inek tarafından metrelerce sürüklenerek ağır yaralandığı, hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi,

Olay, Yeniköy Mahallesi Koçalilar mevkiinde, saat 20.30 sıralarında meydana geldi. 82 yaşındaki Meryem Koç, bahçesini sulamak için gittiği köyün ortak sulama havuzuna bir anlık dikkatsizlik sonucu düştü. Çevrede kendisine yardım edecek kimse bulunmayan yaşlı kadın, bir süre mücadele etti ancak boğulmaktan kurtulamadı. Koç'un havuzda cansız bedenini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Meryem Koç'un boğularak yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yaşlı kadının cansız bedeni Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eşi de talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybetmişti

Meryem Koç'un eşi Ahmet Koç'un da geçtiğimiz yıl talihsiz bir kaza sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Geçtiğimiz yıl ağustos ayında, akşam saatlerinde ahırdaki hayvanlarına su vermek isterken, ayağı ineğin bağlı olduğu ipe dolanan Ahmet Koç, inek tarafından metrelerce sürüklenerek ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Koç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı