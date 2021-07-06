Sulama havuzuna düşen tilkiyi itfaiye kurtardı
MERSİN'in Tarsus ilçesinde tarımsal sulama havuzuna düşen tilki, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
MERSİN'in Tarsus ilçesinde tarımsal sulama havuzuna düşen tilki, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Tarsus'a bağlı Kozoluk Mahallesi'ndeki tarımsal sulama havuzu içerisine düşen tilkiyi fark edenler, durumu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Tarsus Grup Amirliği kurtarma ekiplerine bildirdi. Tam dolu olmayan sulama havuzunda mahsur kalan tilki, itfaiye ekiplerince ekipmanlar kullanılarak bulunduğu yerden çıkarıldı. Koruma altına alınan tilki, Tarsus Doğa Park'ndaki veteriner kliniğine teslim edildi. Genel sağlık durumu iyi olan fakat üzerinde pire enfestasyonu tespit edilen tilki, gerekli bakımlarının ardından doğaya bırakılacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan