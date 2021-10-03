Sulama havuzuna düşen koyunu kurtarmak isteyen çocuk öldü - Haberler
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Sulama havuzuna düşen koyunu kurtarmak isteyen çocuk öldü

AA / Mehmet Umay - Haberler | Güncel

Konya'nın Ereğli ilçesinde sulama havuzuna düşen koyunu kurtarmak isteyen çocuk hayatını kaybetti.

Konya'nın Ereğli ilçesinde sulama havuzuna düşen koyunu kurtarmak isteyen çocuk hayatını kaybetti.

Sarıca Mahallesi'nde koyun otlattığı sırada havuza düşen koyunu fark ederek havuza atlayan 12 yaşındaki M.D, suda çırpınmaya başladı.

M.D'nin çırpındığını gören baba F.D. ve ablası da havuza atladı. Daha sonra havuzdan çıkan baba ve abla, olayı ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin birlikte yürüttüğü çalışmalar sonucu sulama havuzunda M.D'nin cesedine ulaşıldı.

Savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından M.D'nin cansız bedeni, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sulama havuzuna düşen koyunu kurtarmak isteyen çocuk öldü

Sulama havuzuna düşen koyunu kurtarmak isteyen çocuk öldü

Sulama havuzuna düşen koyunu kurtarmak isteyen çocuk öldü

Sulama havuzuna düşen koyunu kurtarmak isteyen çocuk öldü
AA / Mehmet Umay - Son Dakika Haberleri
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