Sulama havuzuna düşen ineği kurtarma operasyonu Tokat'ta sulama havuzuna düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tokat'ta sulama havuzuna düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çay Mahallesinde Burhan Sığırcıer'e ait inek bahçe sulamada kullanılan havuza düştü. Suya düşen hayvanını kurtaramayan besici, Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri ineği kurtarmak için operasyon yaptı. Suya giren bir itfaiye eri ineği halata bağladı. Kepçeye bağlanan halat yardımı ile havaya kaldırılan inek sudan çıkartıldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma ile kurtarılan inek sahibine teslim edildi. - TOKAT

Kaynak: İHA