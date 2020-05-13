Sulama havuzuna düşen ineği AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı Tokat'ta sulama havuzuna düşen inek, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Tokat'ta sulama havuzuna düşen inek, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Fenk köyünde bahçe sulamak için yapılan ve derinliği 3 metre civarındaki havuza ineğin düştüğünü gören köylüler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine giden ekipler, AFAD'ın dalgıç ekiplerinden destek istedi.

Havuza inen dalgıç halatı bağladıktan sonra inek, iş makinesi yardımıyla çıkarıldı. Hayvan, sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA