Sulama havuzuna düşen domuzlar böyle kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sulama havuzuna düşen domuzlar böyle kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Hurşit Topal - Haberler | Güncel

Sulama havuzuna düşen domuzlar böyle kurtarıldı Bursa'da sulama havuzuna düşen yavru domuzları belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sulama havuzuna düşen domuzlar böyle kurtarıldı

BURSA - Bursa'da sulama havuzuna düşen yavru domuzları belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesi Narlı Mahallesi'nde bulunan zeytinlik alanda sulama havuzuna düşen domuz ihbarı alan Gemlik Belediyesi ekipleri harekete geçti. İçi boş olan sulama kanalında aç ve susuz kalan domuzları iğne ile uyuşturan ekipler, saldırganlaşan hayvanları çıkardı.

Sağlık kontrolü yapılan domuzlar, doğaya salındı.

Sulama havuzuna düşen domuzlar böyle kurtarıldı

Sulama havuzuna düşen domuzlar böyle kurtarıldı

Sulama havuzuna düşen domuzlar böyle kurtarıldı

Sulama havuzuna düşen domuzlar böyle kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı / Hurşit Topal - Son Dakika Haberleri
Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Vladimir Putin Mustafa Destici Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ali Uğur Hande Erçel Serenay Sarıkaya Kenan İmirzalıoğlu
Spor Muslera Arda Turan Halis Özkahya Hamit Altıntop Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Rüya Tabirleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Demir Çelik Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sulama havuzuna düşen domuzlar böyle kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 15:27:18. #1.17#