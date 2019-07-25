Sulama havuzuna düşen çocuk yaralandı

Sulama havuzuna düşen çocuk yaralandı

Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Savcılı bölgesinde sulama havuzuna düşen çocuk yaralandı.

Sulama havuzuna düşen çocuk yaralandı

Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Savcılı bölgesinde sulama havuzuna düşen çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre A.Y. (2), Ankara'dan ailesi ile birlikte Esentepe köyüne geldi. Dedesi R.Y.'nin bahçesinde oynarken aniden ortadan kaybolan A.Y., bahçede bulunan sulama havuzunda bulundu. İlk müdahalesi ailesi tarafından yapılan A.Y., sağlık ekipleri tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. A.Y., ön tedavisi yapıldıktan sonra Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine sevk edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
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