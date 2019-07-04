Sulama göletine giren genç boğuldu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde sulama göletine giren 17 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Serdivan ilçesinde bulunan Kızılcıklı Mahallesindeki sulama göletine giren 17 yaşındaki Yusuf Adak isimli genç boğuldu. Çocuğun suda boğulduğunu gören vatandaşlar tarafından kurtarılan Adak, olay yerine çağrılan 112 ekiplerince Özel Adatıp Hastanesine kaldırıldı. 17 yaşındaki genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA