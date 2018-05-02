Sulama Göletine Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
Mersin'de bahçesinde çalışırken yorulan kadın, dinlenmek için mola verdiği sırada bilinmeyen nedenle gölete düştü. Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan yaşlı kadının cansız bedeni göletten çıkarıldı.
Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde dinlenmek için kenarına oturduğu sulama göletine düşen kadın hayatını kaybetti.
BAHÇELERİNDE ÇALIŞAN ÇİFT MOLA VERDİ
İlçeye bağlı Sarılar Mahallesi'nde meydana gelen olayda 50 yaşındaki Melek Bayır, eşiyle birlikte bahçelerine çalışmaya gitti. Bir süre çalışan çift mola verdi. Moladan sonra eşi işe dönerken Melek Bayır ise göletin kenarında dinlenmeye devam etti.
BİLİNMEYEN NEDENLE KADIN GÖLETE DÜŞTÜ
Bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle Bayır, sulama göletine düştü. Çığlık sesi üzerine bölgeye gelen çevredeki vatandaşlar ve eşi, Bayır'ı kurtarmaya çalıştı.
ÇIĞLIĞI DUYANLAR KOŞTU ANCAK CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda Melek Bayır'ın cansız bedeni sudan çıkarıldı.
Bayır'ın cesedi otopsi için hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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PARASI PULU MİRASI VARSA BİRİLERİ İTMİŞTİR ONU ORAYACevap Yaz Yayından Kaldır
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50 yaşında yaşlımı oluyo pesCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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ALLAH RAHMET EYLESİN HEMŞEHRİME :(Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır