Sulama Göletine Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
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Sulama Göletine Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Mersin'de bahçesinde çalışırken yorulan kadın, dinlenmek için mola verdiği sırada bilinmeyen nedenle gölete düştü. Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan yaşlı kadının cansız bedeni göletten çıkarıldı.

Sulama Göletine Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde dinlenmek için kenarına oturduğu sulama göletine düşen kadın hayatını kaybetti.

BAHÇELERİNDE ÇALIŞAN ÇİFT MOLA VERDİ

İlçeye bağlı Sarılar Mahallesi'nde meydana gelen olayda 50 yaşındaki Melek Bayır, eşiyle birlikte bahçelerine çalışmaya gitti. Bir süre çalışan çift mola verdi. Moladan sonra eşi işe dönerken Melek Bayır ise göletin kenarında dinlenmeye devam etti.

BİLİNMEYEN NEDENLE KADIN GÖLETE DÜŞTÜ

Bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle Bayır, sulama göletine düştü. Çığlık sesi üzerine bölgeye gelen çevredeki vatandaşlar ve eşi, Bayır'ı kurtarmaya çalıştı.

ÇIĞLIĞI DUYANLAR KOŞTU ANCAK CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda Melek Bayır'ın cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Bayır'ın cesedi otopsi için hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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