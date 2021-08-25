Sulama göletinde su kalmayınca balıkçılar akın etti
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Sulama göletinde su kalmayınca balıkçılar akın etti

Sulama göletinde su kalmayınca balıkçılar akın etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Günyüzü ilçesinde tarımsal sulama amaçlı kullanılan gölette su kalmayınca, balıkçılar oltaları suya bıraktı.

Günyüzü ilçesinde tarımsal sulama amaçlı kullanılan gölette su kalmayınca, balıkçılar oltaları suya bıraktı.

Mercan ve Yağrı mahallelerinin ortak kullandığı tarımsal sulama göletinde kuraklık nedeniyle su kalmadı. Balıkçılar su kalmayan gölette balık tutmaya başladılar. Su kalmaması nedeniyle balıkların tükenme tehlikesine rağmen balık tuttular. - ESKİŞEHİR

Sulama göletinde su kalmayınca balıkçılar akın etti
Sulama göletinde su kalmayınca balıkçılar akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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