Sulama borusundan uzun namlulu silahlar çıktı
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Sulama borusundan uzun namlulu silahlar çıktı

23.03.2021 10:11 | Son Güncelleme: 23.03.2021 10:49
Sulama borusundan uzun namlulu silahlar çıktı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir arazideki sulama borusunda 4 adet uzun namlulu silah ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir arazideki sulama borusunda 4 adet uzun namlulu silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akçakale ilçesindeki bir arazide arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Yapılan aramada arazi sulamasında kullanılan borunun içerisine gizlenmiş 4 adet uzun namlulu silah ele geçirildi. M.A. isimli şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Sulama borusundan uzun namlulu silahlar çıktı
Sulama borusundan uzun namlulu silahlar çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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