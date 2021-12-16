SULAMA BORUSUNA SIKIŞAN KÖPEK KURTARILDI - Haberler
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SULAMA BORUSUNA SIKIŞAN KÖPEK KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'ın Erciş ilçesinde sulamada kullanılan demir boruya sıkışan köpek, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

VAN'ın Erciş ilçesinde sulamada kullanılan demir boruya sıkışan köpek, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Erciş ilçesi Çubuklu Mahallesi'nde sulama amaçlı kullanılan demir boruya sıkışan köpeği fark edenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Erciş Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmaları sonuç vermeyince büyükşehir belediyesinden iş makinesi talep edildi. İtfaiye ekipleri borunun içindeki toprağı boşalttı. Ardından da iş makinesi kullanılarak köpeği sıkıştığı yerden çıkardı. Yapılan kontrollerde sağlık durumu iyi olduğu belirlenen, yiyecek verilip karnı doyurulan köpek, tekrar yaşam alanına bırakıldı.

SULAMA BORUSUNA SIKIŞAN KÖPEK KURTARILDI

SULAMA BORUSUNA SIKIŞAN KÖPEK KURTARILDI

SULAMA BORUSUNA SIKIŞAN KÖPEK KURTARILDI

SULAMA BORUSUNA SIKIŞAN KÖPEK KURTARILDI

SULAMA BORUSUNA SIKIŞAN KÖPEK KURTARILDI

SULAMA BORUSUNA SIKIŞAN KÖPEK KURTARILDI

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