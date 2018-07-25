Sulama Borusuna Sıkışan Keçi Afad Tarafından Kurtarıldı
Aksaray'ın merkeze bağlı Demirci beldesinde, sulama kanalı tahliye borusuna giren keçiyi, AFAD ekipleri kurtardı.
Aksaray'ın merkeze bağlı Demirci beldesinde, sulama kanalı tahliye borusuna giren keçiyi, AFAD ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, beldede hayvanlarını otlatan Memiş Er, sulama kanalına düşen sürüdeki keçilerden biri, kanaldaki tahliye borusuna girince 112 Acil Yardım Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Durumun AFAD'a bildirilmesi üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, keçiyi mahsur kaldığı sulama borusu içerisinden kurtarmak için çalışma başlattı.
Kanal içerisine giren kurtarma ekibi üyesi, yaklaşık 8 metre ileride sıkışan keçinin ayağına kurtarma ipi bağladı. AFAD ekipleri yaklaşık 20 dakika süren çalışmaların ardından keçiyi kurtararak sahibine teslim etti.