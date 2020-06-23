Sulama borusu patladı, tarlalar sular altında kaldı Sulama borusu patladı, tarlalar sular altında kaldı Sivas'ın Hafik ilçesinde patlayan sulama borusu 3 ev ve 20 dönüm ekili alanı sular altında bıraktı.

Sulama borusu patladı, tarlalar sular altında kaldı

SİVAS - Sivas'ın Hafik ilçesinde patlayan sulama borusu 3 ev ve 20 dönüm ekili alanı sular altında bıraktı.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ın Hafik ilçesi Çay Mahallesinde meydana geldi. Yerleşim yerlerinin arasından, yer altında geçen sulama borusu bilinmeyen bir nedenle patladı. Borudan fışkıran tonlarca su 3 ev iki ahır ve 20 dönüm ekili alanı sular altında bıraktı. Ekili tarım arazileri sular altında kalan çiftçiler zararların büyük olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA