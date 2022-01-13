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Sulama borularını çaldılar

Sulama borularını çaldılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Besni ilçesinde arazi sulamada kullanılan demir boruları çalan şahıslar jandarma tarafından yakalandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde arazi sulamada kullanılan demir boruları çalan şahıslar jandarma tarafından yakalandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Besni İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yer alan Çomak köyünde ikamet eden D. E. isimli şahıs arazisinde bulunan ve piyasa değeri yaklaşık 30 bin TL olan demir sulama borularının çalındığını ihbar etti.

Olay ile ilgili Jandarma Suç Araştırma Timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa yapmış oldukları planlı ve titiz çalışma araştırmalar neticesinde 20 günlük güvenlik kameralarının görüntü kayıtlarını inceledi. Hırsızlık suçuna karıştığı değerlendirilen bir araç içerisinde demir sulama borularının taşındığı görülmesi üzerine araç sahibi M.A. ile yapılan görüşmede su borularını A.A. birlikte çaldıklarını ve boruları hurdacıya sattıklarını itiraf etti.

Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından çıkarıldıkları adli makamlar tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ADIYAMAN

Sulama borularını çaldılar

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