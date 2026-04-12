Sulama boruları alevlere teslim oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde gece çıkan yangında boş araziye istiflenen sulama boruları yandı.

Edinilen bilgiye göre, yangın saat 02.19 sıralarında Gaziköy Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında, boş arazide bulunan sulama boruları kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili Jandarma ekipleri inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı