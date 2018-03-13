Sulama Birliklerinden Hükümete Çağrı: Birliklerimizi Özelleştirmeyin

KAHRAMANMARAŞ'ta bir araya gelen 5 sulama birliği başkanı, yeni bir kanunun tasarısı ile sulama birliklerinin özelleştirilmek istendiğini belirterek, hükümete "Sulama birliklerimizi özelleştirmeyin" çağrısında bulundu.

Kartalkaya Sol Sahil Sulama Birliği Başkanı Mehmet Ergücen, Kartalkaya Sağ Sahil Sulama Birliği başkanı İsmail Kaynar, Göksun Sulama Birliği Başkanı Ramazan Kılınç, Gaziantep Hancağız Sulama Birliği Başkanı Mehmet Bozkurt, ve Kayacık Sulama Birliği Başkanı Fikret Kurt, çiftçilerle bir araya geldi. Pazarcık'ın Narlı Mahallesi'ndeki Kartalkaya Sol Sahil Sulama Birliği'nde yapılan toplantıda konuşan Mehmet Ergücen, yeni kanun tasarısı ile sulama birliklerinin bir Devlet Su İşleri Şube Müdürlüğü haline dönüştürülme gayreti olduğunu söyledi. Ergücen, şöyle konuştui:

"6200 sayılı kanuna da bir madde konulmuş. Bir yıl içinde işletme çalışmadığı taktirde özelleştirme, şirketlere devretme yetkisi vermiş ve ücret tarifesini de yalnızca şirketler belirliyor, kimsenin müdahale hakkı yok. Bakanlığın bile müdahale hakkı yok. Şu anda mecliste çalışmalar devam ediyor ve bu maddenin, bu özelleştirmenin çıkarılması için milletvekilleriyle de görüşüldü. İnşallah özelleştirme kapsamında çıkar diye düşünüyorum. Bulgaristan, Avrupa Birliği'ne girerken belirlenen kriterlerden biri suyu özelleştirmek olmuş. Sulamalar özel Fransız şirketlerine devredilmiş. Fransızlar önce 2 Leva yapmışlar, sonra 5 Leva, üçüncü sene 10 Leva yapmışlar. O insanların maksatları başka olduğu için 4'üncü yıl da 80 leva yapmışlar sulama ücretini. Çiftçinin hiçbiri ödememiş ve amaç da zaten ödettirmemek. Sonunda 120 Leva'ya tarlaların hepsini Fransızlar almış. Bulgaristan'ın arazilerinin 3'te 1'i şu an Fransızların elinde. Biz de bu örneği dikkate alarak iş işten geçmeden birliğimize sahip çıkalım."

Kartalkaya Sağ Sahil Sulama Birliği başkanı İsmail Kaynar ise Türkiye'de 378 sulama birliği bulunduğunu ve bunların 8'inin fesih aşamasında, 17'sinin de kötü durumda olduğunu söyledi.

'EN ETKİLİ OLACAK PARTİ MHP'

Kanun tasarısının engellenmesi için çiftçilerden başta iktidar olmak üzere tüm siyasi partililerle görüşmelerini isteyen İsmail Kaynar, "HDP'yi dinelemezler, CHP'yi de dinelemezler. Ama en etkili olabilecek parti bugün için MHP. Tabi her siyasi görüşten başkanlarımız var, lobilerimiz var, ama MHP'nin üzerinde çok ciddi duruyoruz. Biz de Maraş olarak milletvekillerimizle, AKP kanadıyla istişare halindeyiz. Yapabiliyorsanız özellikle MHP'li ve AKP'li arkadaşlarımız kimlere nasıl ulaşabiliyorsanız sulama birliklerine sahip çıkmak istiyorsanız, onlara ulaşmaya çalışın." - Kahramanmaras