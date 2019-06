Sulakyurt'taki sel

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde dün etkili olan sağanağın ardından oluşan sel, zarara yol açtı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, dün il geneli ile Sulakyurt ilçe merkezi, Deredüzü, Ambardere, Yağbasan, İmamoğluçeşmesi, Koruköy, Akkuyu ve Çayoba köylerinde sel nedeniyle zarar oluştuğu belirtildi.

Hayvan otlatmadan dönmediği ihbarı üzerine yapılan arama çalışmaları sonucu 80 yaşındaki Muzaffer Uysal'ın sağ bulunduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İmamoğluçeşmesi köyünde evlerinde mahsur kalan üç aile kurtarılmış ve ilçe merkezinde bazı köprülerde hasar ile kısmi yol çökmesi yaşanmıştır. Tarım arazileri bölgesel olarak su altında kalmış, yollarda çamur ve taş birikmesine bağlı kapanmanın yanı sıra dere taşması, köprü ve dere geçişlerinde hasar meydana gelmiştir. Can kaybı ve yaralanan vatandaşımızın olmadığı olayın hemen ardından İl Özel İdaresi, AFAD ve DSİ 56. Şube Müdürlüğüne ait araç ve ekipler, Sulakyurt'a yönlendirilmiş olup, hasar tespit çalışmaları devam etmektedir."

Açıklamada, meteorolojik verilere göre yağışların hafta boyunca süreceği, vatandaşların özellikle dere yatakları ve nehir kenarlarından uzak durması ve tedbirli olmasının can ile mal güvenliği açısından önem taşıdığı bildirildi.

Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik de AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün saat 19.30 sıralarında önce dolu, ardından da şiddetli yağmurun etkili olduğunu söyledi.

İlçede daha önce görülmeyen bir sel felaketi yaşandığını anlatan Bildik, şöyle konuştu:

"Dere yataklarımız tamamen taştı. Şu anda ilçemizde Valimiz Yunus Sezer ve MHP Milletvekili Halil Öztürk'ün destek ve katkılarıyla yaralar sarılıyor. İş makinelerimiz geldi, arkadaşlarımız 4 koldan çalışıyor. İlçemizin su hattı tamamen tahrip oldu. Sabahtan beri ilçemizde su yok. İnşallah 1-2 saate suyu vereceğiz. Çalışmalar devam ediyor. Kanalizasyon hatlarında sıkıntı var. Sulakyurt Çayı Dereözü mevkisinde yağışın çok olması nedeniyle vatandaşlarımızın kullandığı köprü gitti. Bir an önce bunların yapımına başlayacağız. Yağışlardan dolayı arpa ekilen alanlarda çok büyük zarar var. Neredeyse hasat zamanı gelmişti. Yüzde 90'ın üzerinde kayıp var."

Yaşanan sel nedeniyle çok sayıda hindisi telef olan Mahmut Pınar da büyük üzüntü yaşadığını belirtti.

