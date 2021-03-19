Sulak alanlardaki altyapı projelerine ve buralara tesis kurularak işletilmesine ilişkin düzenleme yapıldı
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Sulak alanlardaki altyapı projelerine ve buralara tesis kurularak işletilmesine ilişkin düzenleme yapıldı

19.03.2021 08:51 | Son Güncelleme: 19.03.2021 08:55
Sulak alanlardaki altyapı projelerine ve buralara tesis kurularak işletilmesine ilişkin düzenleme yapıldı

Sulak alanlardaki altyapı projeleri ve buralardaki tesislerin kurulup işletilmesine yönelik düzenlemeye gidildi.

Sulak alanlardaki altyapı projeleri ve buralardaki tesislerin kurulup işletilmesine yönelik düzenlemeye gidildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, içme, kullanma ve sulama suyu projelerine ait baraj, gölet, kanal, kanalet, pompa istasyonu gibi zorunlu altyapı projeleri haricinde, kamu yararı kararı bulunan zorunlu altyapı projelerine, hazırlanacak Ekosistem Değerlendirme Raporu doğrultusunda, ekosistem bütünlüğünü telafi edici tedbirlerin alınması şartıyla Bakanlıkça izin verilebilecek.

Sulak alanlarda, Bakanlığa tahsis edilen yerlerde koruma, yönetim, işletme, tanıtım, sportif, eğlenme, dinlenme ve benzeri hizmetler için gerekli altyapı, üstyapı ve diğer tesisler Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak veya yaptırılacak. Söz konusu tesislerin işletilmesi ve/veya işlettirilmesi de Genel Müdürlükçe gerçekleştirilecek.

Öte yandan, "Bu yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyete geçmiş olan ve bu yönetmelik kapsamında izin almamış işletmeler, bu yönetmeliğin yayımından itibaren 2 yıl içerisinde Bakanlıktan izin almaları şartı ile faaliyetlerine devam ederler." şeklindeki geçici madde de yürürlükten kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

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