"Şükürler olsun, artık eski Türkiye yok" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz bulduğu açıklamasının ardından değerlendirmede bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, "Milletimizin...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz bulduğu açıklamasının ardından değerlendirmede bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, "Milletimizin yanında umudunu bize bağlamış tüm mazlumlar da bu dirilişin coşkusunu yaşıyor. Hamdolsun" dedi.

"Artık eski Türkiye yok" diyen Gazel, "Türkiye'nin güçlü olması, coğrafyada söz sahibi olması tarihimizin bize bıraktığı bir mirastır.Bu mirasa sahip çıkarak tüm iddialarımızla bir diriliş gerçekleştiriyoruz. Milletimizin yanında umudunu bize bağlamış tüm mazlumlar da bu dirilişin coşkusunu yaşıyor. Şükürler olsun" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA