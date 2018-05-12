Şükür Duasında Islandılar

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yağmur duasının ardından başlayan yağmurlar üzerine bu kez şükür duası yapılarak kurban kesildi.

Sivas'ta geçtiğimiz haftaya kadar beklenen mevsim yağmurlarının yağmaması üreticileri tedirgin etmiş, olası bir kuraklık yaşanmaması için bir çok köyde yağmur duaları yapılmıştı. Yağmur dualarının hemen ardından başlayan kuvvetli yağışlar bu kez tarım ürünlerinin zarar görebileceği endişesine neden oldu. Altınyayla ilçesinde ilçe meydanında toplanan vatandaşlar bu kez şükür duası yaparak, üç kurban kesti. Şükür duası da yoğun yağmur altında gerçekleşti. - SİVAS