Şükrü Sözen kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Şükrü Sözen'in hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Şükrü Sözen geliyor. Peki, Şükrü Sözen kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Şükrü Sözen'in hayatı ve kariyeri ile ilgili bilgiler nelerdir?

Manavgat Belediyesi Başkanı Şükrü Sözen kimdir merak edilen isimler arasında yer aldı. Peki, Şükrü Sözen kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Detaylar sizlerle...

ŞÜKRÜ SÖZEN KİMDİR?

Şükrü Sözen (1964, Manavgat), iş adamı ve siyasetçi. Sözen, 2009'dan beri Manavgat Belediyesi Başkanı'dır.

Şükrü Sözen doğum tarihi : 1964

Şükrü Sözen kaç yaşında : 57 yaşında

Şükrü Sözen nereli : Antalya

Şükrü Sözen mesleği ne : İş adamı, Siyasetçi, Manavgat Belediye Başkanı

ŞÜKRÜ SÖZEN HAYATI VE KARİYERİ

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen 1964 yılında Manavgat'ta doğdu. İlk eğitimini Manavgat Çağlayan İlköğretim Okulu'nda, orta ve lise eğitimini ise 1975 – 1981 yılları arasında İzmir Özel Fatih Koleji'nde tamamladı. Vatani görevini 1984 yılında İzmit Gölcük'te bitiren Şükrü Sözen, daha sonra ticaret hayatına atılmış, Sözen Ailesi'ne ait şirketlerde uzun yıllar faaliyetlerde bulunmuştur.

Sorumluluk ve görev alma bilinciyle dedesi Şükrü Sözen 17 yıl, babası İbrahim Sırrı Sözen 10 yıl süreyle Manavgat Belediye Başkanlığı görevini başarıyla yürütmüşlerdir. Manavgat'ta birçok yardım kuruluşu ve sivil toplum örgütünde de hizmetleri bulunan Sözen, 2009-2014 ve 2019 yıllarında yapılan yerel seçimlerde belediye başkan adayı olarak Manavgat Belediye Başkanı olmuştur. Üçüncü dönem belediye başkanlığını başarıyla sürdüren Başkan Sözen, 2009 yılında MATAB (Manavgat Çevre Koruma Turizm Alt Yapı Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği) Başkanlığını da bir dönem başarıyla yürütmüştür.

Sözen, Gençlik Merkezi, Stadyum, Kültür Merkezi, Huzurevi, Hayvan Barınağı gibi büyük yatırımlarını hayata geçirmiş, kentin içme suyu sorununu çözmüş ve Manavgat tarihinde ilk kez ırmak kıyılarını düzenleyerek kente kazandırmıştır. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kısa zamanda yaptığı başarılı çalışmalarıyla Türkiye çapında "En Başarılı Belediye Başkanı", "Güvenli Kent Hizmet Ödülü" ve "Yaşama Dokunan İnsan" ödüllerine layık görülmüştür. Evli ve 2 çocuk babası olan Şükrü Sözen, hizmet aşkıyla, Manavgat'a hizmet etmeye devam etmektedir.