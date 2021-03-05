Şükrü Karadirek kimdir? Tekns.Kd.Çvş. Şükrü Karadirek şehit ateşi Afyon'a düştü!

Helikopter kazasında şehit olan Tekns.Kd.Çvş.Şükrü Karadirek'in Memleketi Afyonkarahisar olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Bingöl'den Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin dün kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz de yaralandı. Tatvan Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan 11 askerin naaşı, saat 02.00 sıralarında okunan duanın ardından ambulanslarla Elazığ'a gönderilirken, yaralı 2 askerin tedavisi ise devam ediyor.