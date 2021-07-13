Şükrü Gülesin kabri başında anıldı

Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Şükrü Gülesin, vefatının 44. yılında kabri başında anıldı.

Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Şükrü Gülesin, vefatının 44. yılında kabri başında anıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Şükrü Gülesin için Emirgan Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin çelenk gönderdiği anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar