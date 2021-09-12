Şükrü ÇİMEN hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Yeni mahalle sakinlerinden Nusret ve İlhami ÇİMEN'in babaları Yusuf ÇİMEN ve Şahin ŞANLITÜRK'ün kayınpederleri Şükrü ÇİMEN hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün saat 14: 00 da Yunus Emre Caminde kılınacak cenaze namazından sonra Emirler mezarlığında toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Yusuf ÇİMEN: 0537 883 53 50

12 Eylül 2021, Pazar

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