Şükrü ÇİMEN hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Şükrü ÇİMEN hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Şükrü ÇİMEN hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Yeni mahalle sakinlerinden Nusret ve İlhami ÇİMEN'in babaları Yusuf ÇİMEN ve Şahin ŞANLITÜRK'ün kayınpederleri Şükrü ÇİMEN hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün saat 14: 00 da Yunus Emre Caminde kılınacak cenaze namazından sonra Emirler mezarlığında toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Yusuf ÇİMEN: 0537 883 53 50
12 Eylül 2021, Pazar
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