Şükran Ovalı'dan Caner Erkin'e Şiirli Aşk Göndermesi: Şimdi Benim Tahtım Senin Dizindir

Şükran Ovalı'dan Caner Erkin'e Şiirli Aşk Göndermesi: Şimdi Benim Tahtım Senin Dizindir

Şükran Ovalı eşi Caner Erkin'e Sabahattin Ali'nin şiiri ile aşk göndermesi yaptı. Caner Erkin'den ise eşinin şiirli göndermesine karşılık gecikmedi.

Bebek bekleyen Şükran Ovalı ve Caner Erkin çifti romantik bir paylaşım yaptı. Şükran Ovalı eşi Caner Erkin'e şiirle aşk göndermesi yaptı. Sabahattin Ali'nin şiiri ile gönderme yapan Şükran Ovalı'ya, Caner Erkin yorumla cevap verdi.

ŞÜKRAN OVALI AŞKA GELDİ

Şükran Ovalı eşi Caner Erkin'e aşkını şu paylaşımla yineledi;

"Şimdi şiir senin yüzündür

Şimdi benim tahtım senin dizindir.

Sevgilim, saadet ikimizindir

Göklerden gelen bir yadigar gibi

sözün ,şiirlerin mükemmelidir.

Senden başkasını seven delidir

Yüzün çiçeklerin en güzelidir

Gözlerin bilinmez bir diyar gibi

Başını göğsüme sakla sevgilim

Güzel saçlarında dolaşsın elim

Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim

"Sevişen yaramaz çocuklar gibi" dir dedi.

Caner Erkin ise eşinin gönderisine, "Bu hayatta en çok sen sev beni,ama ben seni daha çok seveceğim, daima en sevdiğimsin" diyerek karşılık verdi.

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YORUMLAR (5)

  • TTT:
    mutsuzlar aşağıda sıralanmış. bir kere de bireyi kıskanmayın ya maşallah deyip geçmek çok mu zor? belki gerçekten mutlular, ayrıca aynı evde yaşasalar bile bu şekilde paylaşım yapması çok hoş.
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  • ROSE:
    evlendikten sonra herşey rutinleşiyor kendiniz kandırmayın bu şarkı türkü işi evlenmeden önce yapılıyor içten gelerek hemde
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  • UZUMM:
    Aynı evde yaşayıp sosyal medyadan paylasacağıma gözlerine bakarak söylerim. Amaç reklam değilse..
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