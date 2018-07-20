Şükran Ovalı'dan Caner Erkin'e Şiirli Aşk Göndermesi: Şimdi Benim Tahtım Senin Dizindir
Şükran Ovalı eşi Caner Erkin'e Sabahattin Ali'nin şiiri ile aşk göndermesi yaptı. Caner Erkin'den ise eşinin şiirli göndermesine karşılık gecikmedi.
Bebek bekleyen Şükran Ovalı ve Caner Erkin çifti romantik bir paylaşım yaptı. Şükran Ovalı eşi Caner Erkin'e şiirle aşk göndermesi yaptı. Sabahattin Ali'nin şiiri ile gönderme yapan Şükran Ovalı'ya, Caner Erkin yorumla cevap verdi.
ŞÜKRAN OVALI AŞKA GELDİ
Şükran Ovalı eşi Caner Erkin'e aşkını şu paylaşımla yineledi;
"Şimdi şiir senin yüzündür
Şimdi benim tahtım senin dizindir.
Sevgilim, saadet ikimizindir
Göklerden gelen bir yadigar gibi
sözün ,şiirlerin mükemmelidir.
Senden başkasını seven delidir
Yüzün çiçeklerin en güzelidir
Gözlerin bilinmez bir diyar gibi
Başını göğsüme sakla sevgilim
Güzel saçlarında dolaşsın elim
Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim
"Sevişen yaramaz çocuklar gibi" dir dedi.
Caner Erkin ise eşinin gönderisine, "Bu hayatta en çok sen sev beni,ama ben seni daha çok seveceğim, daima en sevdiğimsin" diyerek karşılık verdi.
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mutsuzlar aşağıda sıralanmış. bir kere de bireyi kıskanmayın ya maşallah deyip geçmek çok mu zor? belki gerçekten mutlular, ayrıca aynı evde yaşasalar bile bu şekilde paylaşım yapması çok hoş.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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evlendikten sonra herşey rutinleşiyor kendiniz kandırmayın bu şarkı türkü işi evlenmeden önce yapılıyor içten gelerek hemdeCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Aynı evde yaşayıp sosyal medyadan paylasacağıma gözlerine bakarak söylerim. Amaç reklam değilse..Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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A kızım şiir yazacağına gir mutfağa da iki kap yemek yap aşk karındoyurmuyorCevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır
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futbolu bırak bu işlere bak inan çok düşürürsün..Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır