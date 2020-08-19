Şükran Öney Anaokulu tüm tedbirleri aldı
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Şükran Öney Anaokulu tüm tedbirleri aldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Şükran Öney Anaokulu, korona virüs salgını nedeni ile okullarda tüm tedbirleri alarak, öğrencilerini beklemeye başladı.

Şükran Öney Anaokulu tüm tedbirleri aldı
19.08.2020 09:27 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:13

DÜZCE (İHA) – Düzce Şükran Öney Anaokulu, korona virüs salgını nedeni ile okullarda tüm tedbirleri alarak, öğrencilerini beklemeye başladı.

Korona virüs salgını sonrasında ilgili bakanlıklarca açıklanan Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon önleme kılavuzuna göre Düzce Şükran Öney Anaokulu, okul genelinde tüm tedbirleri aldı. Okulun kapılarını çocuklara güvenle açabilmek için okul içi ve dışında hijyen kuralları uygulanırken, sınıflarda sıralarda sosyal mesafe kurallarına uygun ayarlandı. Okul girişinde maske ve dezenfeksiyon stantları yerleştirilirken okul içinde de Korona virüs bilgilendirme levhaları yerleştirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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