Şükran Albayrak kimdir? Şükran Albayrak kaç yaşında, biyografisi!
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Şükran Albayrak kimdir? Şükran Albayrak kaç yaşında, biyografisi!

Şükran Albayrak kimdir? Şükran Albayrak kaç yaşında, biyografisi!
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Eski basketbolcu, sunucu olan Şükran Albayrak kimdir? Fenerbahçe'de oynarken dört Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu, beş Basketbol Türkiye Kupası, dört tane de Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanan Şükran Albayrak kaç yaşında, nereli? Şükran Albayrak mesleği nedir? Şükran Albayrak hayatı ve biyografisi nedir?

Eski basketbolcu, sunucu Şükran Albayrak kimdir? Fenerbahçe'de oynarken dört Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu, beş Basketbol Türkiye Kupası, dört tane de Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanan Şükran Albayrak kaç yaşında, nereli? Şükran Albayrak mesleği nedir? Şükran Albayrak hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ŞÜKRAN ALBAYRAK KİMDİR?

Şükran Albayrak (12 Mayıs 1982) eski basketbolcu, sunucu. Fenerbahçe'de oynamıştır. tivibu Spor'da muhabirlik ve sunuculuk yapmaktadır. Fenerbahçe'de oynarken dört Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu, beş Basketbol Türkiye Kupası, dört tane de Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmıştır.

Sırbistan göçmeni bir ailenin kızı olarak İstanbul'un Kartal ilçesinde dünyaya gelmiştir. 1,86 m boyunda, 74 kilo ağırlığındadır.

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Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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