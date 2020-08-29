Suikastçilerin Şifresi filmi konusu nedir? Suikastçilerin Şifresi oyuncuları kim?
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Suikastçilerin Şifresi filmi konusu nedir? Suikastçilerin Şifresi oyuncuları kim?

Suikastçilerin Şifresi, sinemaseverlerin salonlarda severek izlediği filmler arasında yer alıyor. Sinemanın ardından TV ekranlarında olan Suikastçilerin Şifresi konusu, oyuncuları gibi ayrıntılar ise izleyiciler tarafından en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Suikastçilerin Şifresi filmi fragmanı da haberimizde.

29.08.2020 14:44 | Son Güncelleme: 29.08.2020 14:55

Film takipçileri ''Suikastçilerin Şifresi özeti nedir?'' sorusunun yanıtını arıyor. Filmin oyuncu kadrosu ve konusu sinema tutkunları tarafından tam not alırken, televizyonda da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Suikastçilerin Şifresi filmi hakkında detaylı bilgiyi derledik.

SUİKASTÇİLERİN ŞİFRESİ FİLMİ KONUSU

İşinde çok daha yeni bir dedektif olan Michael Connelly, babasının gölgesinde büyümüştür. Michael Connelly'in babası da tıpkı onun gibi eski bir dedektiftir. Babası, zamanında Los Angeles polis departmanının gözde dedektiflerinden birisiydi ancak işlediği suçlar nedeniyle görevden alınarak öldürülmüştür. Michael, bu ölümün arkasındaki sırrı çok merak etse de elinden bir şey gelmemektedir.

SUİKASTÇİLERİN ŞİFRESİ OYUNCULARI

Sinemada büyük beğeni toplayan Suikastçilerin Şifresi filmi kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Justin Chatwin

Peter Stormare

Mark Thompson

Robin Thomas

Yancy Butler

Elizabeth Anweis

Rich Grosso

Dontez James

Christopher Mele

Matt O'Shea

Allen O'Reilly

Suikastçilerin Şifresi filmi konusu nedir? Suikastçilerin Şifresi oyuncuları kim?

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